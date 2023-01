Giornata della Memoria, arriva il messaggio social del Napoli

"Celebriamo la Giornata della Memoria per evitare, come ammonisce Liliana Segre, che tra qualche anno sulla Shoah ci sia solo una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella". Questo il messaggio pubblicato dal Napoli sul suo canale ufficiale Twitter di buon mattino. Non è la prima volta che la società di Aurelio De Laurentiis utilizza i social per diffondere messaggi importanti attirando l'attenzione di grandi e piccoli, di tifosi e curiosi, andando oltre il tema calcio e sport.