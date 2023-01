Dagli USA alle Filippine: Napoli-Roma sarà trasmessa in tutto il mondo

Non solo in Campania, nella Capitale, in Italia per rivali e curiosi, nei principali paesi europei dove la Serie A è seguitissima: la partita Napoli-Roma, in programma domenica sera allo stadio Maradona, sarà trasmessa in tutto il mondo. Copertura totale per i cinque continenti. Nessuno si perderà lo spettacolo di Fuorigrotta. Show annunciato tra due squadre tra le più in forma del momento. La squadra di Mourinho, reduce dalla vittoria contro lo Spezia, proverà a fermare la corsa della capolista che non conosce sosta.