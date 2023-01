Gollini si è già ambientato? I due dettagli notati dai tifosi del Napoli

Il Vesuvio sullo sfondo a ritmo di Geolier. Sembra essersi già ambientato a Napoli Pierluigi Gollini . Il nuovo portiere di Spalletti ha postato una foto sui social che ha catturato l'interesse dei tifosi. I due dettagli non sono sfuggiti ai più attenti: l'ex numero uno dell'Atalanta sembra essere già attratto dalla bellezza del panorama partenopeo, ma non solo. In sottofondo un bravo dell'artista Geolier. Lo stesso Gollini adora il rap con alcuni brani interpretati, la musica è la sua più grande passione oltre al calcio.

Napoli, Gollini si è già ambientato

Gollini è stato ufficializzato mercoledì, il giorno dopo ha svolto il primo allenamento in gruppo coi compagni, domenica si accomoderà in panchina al Maradona contro la Roma. Ha scelto di ripartire dal Napoli dopo l'infelice esperienza alla Fiorentina: tre presenze in campionato, poi sempre panchina, Terracciano titolare e lui in campo solo per Conference League e Coppa Italia. Poi è arrivato il mercato. E quindi il Napoli.