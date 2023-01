Napoli-Roma, Di Lorenzo: "Dybala campione, ma so come fermarlo"

NAPOLI - Sale l'attesa per il big match della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, tra Napoli e Roma al Maradona, dove la squadra di Spalletti non ha ancora mai perso in questa stagione. Sfida affascinante per il valore tecnico delle due squadre e per il carisma degli allenatori, con Mourinho che vorrebbe festeggiare al meglio i suoi 60 anni. Lo spettacolo è assicurato e Di Lorenzo, capitano azzurro, mette in guardia i suoi nell'intervista rilasciata alla Lega di Serie A.