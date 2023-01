Udinese, Becao: "Scudetto al Napoli? Lo sanno tutti..."

Rodrigo Becao, anni 27, è ormai diventato un veterano del campionato italiano. Gioca in Serie A dal 2019 e ha attirato a sé l'interesse di diversi club. Lui, però, al momento, è sordo al richiamo del mercato, pensa solo all'Udinese: "Le voci, onestamente, non cambiano il mio modo di pensare o lavorare. Ho ancora un anno e mezzo all'Udinese e puntiamo alla qualificazione alle coppe europee. Poi, certo, il mercato è imprevedibile, non so se può cambiare qualcosa in questi giorni o nei prossimi mesi...quello che so - le sue parole rilasciate ad AS - è che darò il massimo fino a quando vestirò la maglia dell'Udinese".