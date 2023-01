La notte magica di Simeone: l'Argentina e il Napoli, nel segno di Diego

Degli otto gol segnati con la maglia del Napoli quello di questa sera rischia di essere il più importante. Rischia di essere quello da raccontare ai nipoti, rischia di essere quello che, definitivamente, ti fa uscire dal cono d'ombra di tuo padre. Non che sia brutto essere il figlio di Diego Pablo Simeone. Ma quando, in mondovisione, nello stadio intitolato a Diego Armando Maradona, tu che sei argentino e sei fresco campione del Mondo (inteso come appartenenza), segni un gol che cuce un bel pezzo di scudetto alla tua squadra allora è pure normale che la scena te la prenda tu. Tutta tu e solo tu. Anche se non hai giocato dall'inizio, anche se in campionato non segnavi da ottobre, anche se il tuo titolare è un'ira di Dio e questa sera ha spaccato la porta. Stanotte è la tua notte. Perché il pareggio, guardando la classifica, al Napoli poteva anche andare bene. Ma la vittoria, in questa notte gelida come temperatura ma caldissima per tutto il resto, ha un altro sapore. E quel sapore glielo hai dato tu.