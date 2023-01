Napoli, Simeone a sorpresa: "Avevo mal di pancia..."

Giovanni Simeone ha stretto i denti, è entrato in campo e ha segnato il gol da tre punti contro la Roma. L'attaccante del Napoli non era al top della forma ed è proprio lui a svelarlo a fine partita: "Avevo un po' di mal di pancia, non mi sentivo molto bene, ma ho dato tutto. Sono contento". L'argentino, al terzo gol decisivo in campionato dopo quelli contro Milan e Cremonese, commenta a Dazn il successo del Maradona deciso dalla sua rete al minuto 40 del secondo tempo: "Abbiamo fatto una grande partita, dovevamo chiuderla prima ma non ci siamo riusciti con una squadra così forte. Poi alla fine è stata una cosa incredibile, sono contento. C'è tanta fiducia, c'è un bel gruppo. Anche al di fuori del campo ci sono tante cose belle".