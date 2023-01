Napoli, la commovente dedica di Kvaratskhelia dopo la vittoria contro la Roma

NAPOLI - La vittoria ottenuta dal Napoli contro la Roma ha un sapore speciale per Khvicha Kvaratskhelia, autore dell'assist per l'iniziale vantaggio siglato da Osimhen. Quella contro i giallorossi infatti era una sfida da vincere assolutamente per il talento georgiano, che voleva dedicare a una persona cara scomparsa il successo sui giallorossi (il 17° in 20 partite di campionato per la capolista di Luciano Spalletti).