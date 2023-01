Tre partite in cui il Napoli ha ringraziato Simeone

L'uomo della provvidenza si alza dalla panchina col sorriso e se ne va in campo fiero. Giovanni Simeone è tornato ad essere decisivo per il Napoli con l'ottavo gol stagionale, il terzo in campionato, tutti fondamentali. L'argentino ha regalato sei punti al Napoli. Ha deciso le vittorie di Milano, Cremona e ora anche quella contro la Roma. Pareggi divenuti successi. Da tre a nove punti. Gol pesanti in chiave scudetto. Una risorsa preziosa per Spalletti. Con la Roma come col Milan, risultato di uno a uno e nel finale la decide il Cholito: a San Siro segnò di testa, al Maradona con un bel tiro mancino in area. Di testa aveva anche risbloccato la sfida con la Cremonese ferma sull'uno a uno. Tre vittorie arrivate grazie al suo cinismo.