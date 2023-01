Mourinho: "Osimhen come Drogba? Didier questa cosa non la faceva"

Osimhen come Drogba. Paragone importante per l'attaccante del Napoli che nelle movenze e nell'istinto da goleador ricorda lo storico centravanti del Chelsea. Lo stesso José Mourinho ne ha parlato al termine della partita del Maradona con un consiglio dato al bomber di Spalletti: "A Osimhen ho detto che non deve tuffarsi. Ha segnato un gol fantastico, ne aveva segnato uno bellissimo anche a Roma. Paragone con Drogba? Il livello è quello, però Drogba non si tuffava..." ha chiosato lo Special One. Due gol alla Roma quest'anno per l'ex Lille.