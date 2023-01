De Laurentiis, tweet sulla telefonata in rete: “Ironia e provocazioni, ma una cosa è vera…”

Napoli, la telefonata a cui si riferisce De Laurentiis

A quella che un tifoso ha pubblicato sui social con tanto di video del telefonico in vivavoce e De Laurentiis che rispondeva. "Lo vinciamo lo scudetto? No, non lo vinciamo perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni per non vincerlo". Queste alcune tra le frasi, appunto ironiche, dette da De Laurentiis. Che, invece, è stato serio sulla Champions: "Altro che tricolore, quest'anno se non vinciamo la Champions vi mando tutti aff...", ha detto. Lo stesso patron del Napoli era stato travolto dall'entusiasmo dei tifosi all'uscita dal Maradona dopo la vittoria contro la Roma.