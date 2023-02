Napoli, l'agente di Meret: "Ecco qual era la sua unica volontà"

Nel bel mezzo dei dubbi, Alex Meret è stato freddo a schivarli. In bilico, tra cessione o permanenza, mentre si parlava di Keylor Navas, con lo Spezia che spingeva e il Torino in agguato, ha difeso la porta del Napoli senza sbavature, anzi con alcune prodezze, in attesa di chiarezza. Alla fine del mercato, ecco la più importante: la conferma. Con successivo rinnovo. Non è stato facile vivere da protagonista il mese di agosto. Lo conferma anche l'agente del portiere, Federico Pastorello, intervenuto a Dazn: "L'estate è stata strana. Il buon senso prevale sempre. Siamo riusciti a rinnovare il contratto per farlo rimanere. La sua volontà era quella. Sono contento. Si sta riprendendo il palcoscenico che merita. Speriamo che a fine stagione si possa gioire fino in fondo. Con Sirigu aveva un ottimo rapporto e lo avrà anche con Gollini".