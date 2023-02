Napoli, visto Hamsik? Prima o poi sarebbe accaduto

La cresta non c'è più. Ha deciso di tagliarla Marek Hamsik. Scelta a sorpresa da parte dell'ex capitano del Napoli. Dal barbiere, lo slovacco ha postato e condiviso un video che in pochissime ore è diventato virale facendo il giro del web. Tantissimi i commenti dei tifosi del Napoli che già rimpiangono il look classico dello slovacco. Da capire se la sua sia stata una scelta momentanea oppure definitiva. Hamsik ha sempre portato la cresta. Già al Brescia. Lo notò per questo motivo, oltre alle sue doti tecniche, Pierpaolo Marino, in tribuna a seguire Milanetto.