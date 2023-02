Osimhen, in Germania cambiano idea: "Da noi fu un cattivo acquisto, oggi..."

Giovanissimo, acerbo, Victor Osimhen ha vestito la maglia del Wolfsburg tra il 2016 e il 2018 . La sua prima esperienza europea tra i professionisti con ricordi negativi. Sedici presenze totali e zero gol. Allora lo descrivevano come "timido e immaturo, un cattivo acquisto per la Bundesliga". Oggi hanno cambiato idea dopo l'exploit al Napoli, i 14 gol in campionato, l'ultima perla con la Roma, la strapotenza evidente in ogni rete . Ne parla il quotidiano "Bild" che fa riferimento al passato, alla sua esperienza tedesca, confrontandola con la sua crescita. Osimhen è leader tecnico del Napoli capolista che sta dominando il campionato italiano.

Osimhen, che crescita: lo esaltano anche in Germania

Il quotidiano ricorda le sue difficoltà in Bundes ma oggi lo esalta, descrivendolo come un attaccante forte come "Lewandowski e Haaland", provare per credere, invitando i lettori a guardare il gol realizzato alla Roma. Osimhen, oggi, è un attaccante completo, che fa gola a diversi club, soprattutto in Premier League. Ma la Bild aggiunge: "Se qualcuno lo vuole adesso, il Napoli è disposto a parlare solo dai 120 milioni in su". Da quelle parti, oggi, è un rimpianto. Pochi, dopo i due anni ricchi di difficoltà, avrebbero potuto prevedere una crescita simile.