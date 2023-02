Simeone fa sognare Napoli: il messaggio di papà Diego è da brividi

Diego Pablo Simeone si gode il figlio Giovanni. Dopo la rete contro la Roma, decisiva per la vittoria del Napoli , l'allenatore dell'Atletico Madrid ha scritto un post sui social: "Lavoro e ancora lavoro questa è la strada per raggiungere i grandi traguardi. Pensando solamente al bene della squadra". Un bellissimo messaggio, da brividi, che il figlio ha apprezzato , rispondendo con un cuore azzurro. Uno scambio social, pubblico, dopo i tanti privati. Il Cholito ha spesso ringraziato il papà per i tanti consigli nel corso di questi anni.

Spalletti ringrazia Simeone: quanti gol decisivi

Il Napoli è primo con un distacco simile dalle inseguitrici anche grazie a Simeone. Che ha segnato 8 gol complessivi e di questi 3 decisivi in campionato contro Milan, Cremonese e Roma. Reti belle, preziose e pesanti che hanno portato 6 punti. Tre pareggi divenuti vittorie. Grande impatto dell'argentino che alle spalle di Osimhen e con la concorrenza di Raspadori riesce a sorridere in ogni momento e ad essere decisivo in campo. A suon di gol. Come domenica contro la Roma. Entrato in campo nel finale, ha segnato il gol decisivo a cinque minuti dalla fine. Da tre punti. Bello e prezioso. Papà Diego apprezzo e approva.