Napoli si gode Spalletti: è stato eletto allenatore del mese di gennaio

Altro importante riconoscimento per Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli è stato eletto tecnico del mese di gennaio per la Lega di Serie A. Traguardo importante per Spalletti che si unisce a quello raggiunto da Osimhen celebrato per la rete alla Roma: la più bella del mese appena trascorso. Conferma ulteriore dell'ottima stagione disputata dal Napoli. Gli azzurri sono primi e lo stesso Spalletti, rivolgendosi ai tifosi, ha fatto un appello chiedendo alla città di sostenere la squadra perché questo è un momento chiave del campionato.