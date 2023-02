Tutte le certezze di Spalletti, ecco perché il Napoli non cambia

DALL'INVIATO A LA SPEZIA - C’è qualcosa di freudiano oppure no, è tutto scritto nel libro bianco che un allenatore aggiorna al mattino e semmai anche alla sera: c’è qualcosa di nuovo e pure di antico, perché nel Napoli che s’incammina verso il Picco a testa alta, si scorge il passato, probabilmente la traccia di un’idea, semmai l’identikit di quella squadra che - a sette giorni di distanza dalla Roma - ricomincia allo stesso modo, 4-3-3, e con quegli uomini che adesso come allora hanno trasmesso sensazioni positive. Ora non è un caso, va così da un bel po’, ci sono certezze che si avvertono e dubbi che svaniscono: esisteva ancora una piccola perplessità, forse rimane ancora e però dev’essere avvolta nel mistero, però a destra Lozano s’è preso il posto e anche la scena, ha accelerato come non gli capitava da un bel po’ e ha sistemato Elmas e Politano un pochino più in là, incurante degli equilibri. Il resto, è il Napoli che si scandisce a memoria, riconduce quasi al calcio del passato, quelle delle formazioni declamate ad alta voce, e però non è inedito, ma per niente, e rappresenta un tempo ch’è così lontano nel quale solo le statistiche sanno infi larsi, non certo la memoria: Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui in linea; Anguissa, Lobotka e Zielinski per orientarsi; Lozano, Osimhen e Kvara per attaccare.