Napoli, un ex arbitro contro Di Bello: "Ecco cosa avrebbe dovuto fare per i cori contro Maradona"

Spezia-Napoli, Gavillucci: "Si è persa un'occasione"

Gavvilucci non ha trovato corretta la scelta del direttore di non interrompere il gioco, facendo proseguire la gara come se nulla fosse: “Ieri i cori durante Spezia-Napoli erano chiari, li abbiamo sentiti tutti. Conosco personalmente Marco Di Bello, è una persona squisita e molto sensibile e non riesco a darmi una spiegazione. Non ho visto cambi di procedure: poche settimane fa a Lecce l’arbitro ha attuato la procedura per cui bisognerebbe chiedere a Di Bello perchè non ha sfruttato questo episodio per evitare di minimizzare quanto accaduto. Se chi governa il calcio non ha la volontà di eliminare questo cancro, saremo sempre qui a parlare dell’ennesimo episodio di cori razzisti. Tutti si indignano, ma poi si torna alla normalità".