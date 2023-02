Lo Monaco esalta il Napoli: "Modello vincente, per la Champions..."

Napoli, Lo Monaco: "Non bisogna già festeggiare lo scudetto"

Lo Monaco ha esaltato il progetto creato da Aurelio De Laurentiis, non limitando le possibilità di vittoria al solo campionato italiano: "I fatti dicono che il modello Napoli è vincente. Questa è una società virtuosa e al di là della posizione in classifica, la programmazione è stata eccellente. Ha scelto di togliere stipendi importanti prendendo giocatori che si sono rivelati importantissimi a dimostrazione che nel mondo c’è tanta qualità. A Napoli non va festeggiato solo il possibile scudetto perchè sono certo che lotterà anche per la Champions. C’è gioia di giocare, c’è serenità, c’è competenza e il valore della rosa nella sua interessa. Basti guardare Simeone, ma anche Raspadori per cui va aggiunta solo la cura del settore giovanile per migliorare ancora”.