Kvaratskhelia e Osimhen, una coppia da favola per il Napoli

NAPOLI - C'era un georgiano, un nigeriano e il Napoli: e non è mica una barzelletta. Questa è la storia di Kvara e Osi : i figli di D1OS , la passione del Maradona , i gemelli scudetto. Gemelli diversi, profondamente: personalità, aspetto, acconciature, modo di giocare, il cibo, la cultura, le origini, le storie, le famiglie, la lingua. Già: ma in campo è come guardarsi allo specchio. Giocano insieme da luglio, neanche sette mesi, eppure si capiscono al volo. Niente gesti o parole, soltanto il dialetto del calcio: istinto, uno sguardo, gol. Oh sì, se s'intendono quei due. A memoria. La coppia più bella e chissenefrega degli altri: i mondi paralleli di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia , un centravanti nato in Nigeria e un'ala sinistra nata in Georgia, s'incontrano sempre quando indossano la maglia azzurra e tanto basta. E sono fulmini e saette, ma anche bellezza grande: ciak, che scena il regalo che Kvara ha consegnato domenica a Osi. Un 3-0 già fatto e però ceduto al compagno con la porta spalancata. Non è da tutti ma è la sintesi perfetta del concetto di Squadra: abbraccio forte, tante grazie e alla prossima. Bye. Ci si vede presto in campo. Magia di un pallone.

E allora, tutti per uno: e in questo caso non è letteratura. A La Spezia, dicevamo, è andata esattamente così: Khvicha ha fatto prima l'attaccante micidiale e poi il moschettiere, rinunciando alla seconda doppietta italiana in favore di Victor . Il capocannoniere del campionato con 16 gol. Cose da cartone animato giapponese, cose da Holly e Tom. Ma questa è vita, realtà, è il calcio bello del Napoli che dentro ha tecnica e tattica ma soprattutto cuore: Spalletti sarà fierissimo di loro, dei suoi campioni e , soprattutto , di quello che è riuscito a creare in pochi mesi di straordinario lavoro. La squadra sbriciola l'Italia e spaventa l'Europa e i ragazzi, Osimhen e Kvaratskheli a, volano: uno in cielo e l'altro sulla fascia. E poi s'incontrano: 7, i gol realizzati in coppia. Tutti da quando Osi è rientrato dall'infortunio rimediato a settembre con il Liverpool, come se dopo un flirt fosse scoppiato l'amore della vita. L'elenco: assist di Kvara a Osi con Bologna, Roma, Spezia e Sassuolo (2); un assist e un gol a testa con la Juve. Inarrestabili, da record. Nessuno come loro ha partecipato attivamente a più gol in campionato: 19 Victor (16 reti e 3 assist), 17 Khvicha (8 reti e 9 assist).

Il rispetto

Oltre i numeri, però, c'è tanto altro. Tantissimo. A cominciare dal rispetto: ne hanno da vendere l'uno per l'altro. E sì, è vero, sono eroi di due mondi, ma di fondo hanno la stessa fame. Ed è questo che li unisce e li lega: vivono per il calcio, entrambi; ed entrambi vogliono entrare nella storia del Napoli, vincere lo scudetto, sognare in Champions e diventare immortali per un popolo che li ama allo stesso modo. Parallelamente: Osi salta e danza come un pazzo sotto la curva dopo una vittoria e poi arriva Kvara. Uno è una gazzella della savana e da piccolo vendeva acqua per strada e l'altro un falco del Caucaso ispirato da un padre calciatore: storie distanti ottomila chilometri e undici ore di volo unite da un pallone. E ancora: Osimhen è costato 70 milioni e Kvaratskhelia appena 10. Victor che a 24 anni è diventato papà e Khvicha che invece lunedì brinderà ai 22 anni con la fidanzata.

La rivoluzione