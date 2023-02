"Volevo Spalletti al Napoli nel 2009", la rivelazione dello storico dirigente

Molto prima del 2021. Luciano Spalletti poteva sedersi sulla panchina del Napoli già nel 2009. Lo ha rivelato l'ex direttore generale del club azzurro, Pierpaolo Marino, oggi all'Udinese ma già in passato dirigente dei friulani, intervenuto a Kiss Kiss Napoli: “Io di Spalletti non posso che parlare bene, ci ho lavorato per quattro anni insieme. Lo volevo a Napoli negli anni del ritorno in Serie A ma poi l’operazione non si realizzò". Questo il suo retroscena nei giorni in cui Spalletti, alla guida del Napoli, sta per vincere il suo primo titolo in Serie A con la squadra prima in classifica a più tredici sull'Inter seconda.