Ferrara: "Napoli, c'è una cosa che bisogna fare per vincere lo scudetto"

“Non ho dubbi riguardo il Napoli e so che potrà arrivare alla vittoria finale, ma non voglio dire ancora quella parola". Ciro Ferrara, napoletano, ex azzurro, si riferisce allo scudetto. Mai come quest'anno gli azzurri possono raggiungere il traguardo. Lo sa bene l'ex difensore cresciuto negli anni di Maradona al San Paolo. Ferrara, infatti, ha vinto sette scudetti in carriera. Due giovanissimo col Napoli al fianco di Diego e poi altri cinque durante la sua esperienza alla Juventus.