Baiocco: "La forza del Napoli sta nel gioco. Mi piace molto Zielinski"

NAPOLI - Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Davide Baiocco, ex calciatore tra le altre, di Perugia, Catania e Juventus.“Il Napoli lavora bene sul progetto tecnico da diversi anni e negli anni passati è mancata un pò di esperienza, ma alla lunga ha dimostrato di lottare alla pari non solo in campionato perchè è aumentata la consapevolezza e quando aumenta la fiducia nessun obiettivo si può precludere. Il Napoli può giocarsela anche in Champions perchè la sua forza sta nel gioco. La forza che c’è nel gruppo è molto importante. La situazione della Cremonese è un pò complicata, ma nella vita nulla è impossibile, poi non conosco bene la filosofia di Ballardini. Per ciò che concerne la gara di domenica invece, dipenderà solo dal Napoli perrchè se gioca come sa, nulla potrà la Cremonese. Siccome è scontata la vittoria del Napoli visto il divario tra le due squadre, aumenta la tensione agonistica del Napoli e diminuisce quella dell’avversario, il calcio è così e per questo a volte vengono fuori risultati sorprendenti. Ma, ad oggi, il Napoli non penso possa fare un passo falso. La corsa era la mia forza quando giocavo e poi riuscivo a fare bene entrambe le fasi e anche il Napoli ha tanti giocatori che sanno fare bene entrambe le fasi. Non mi piace paragonarmi a qualche giocatore di oggi, ma mi piace molto Zielinski, anche se non credo di essere esattamente come lui”.