Insigne "attaccato" da una giraffa: la moglie lo sfotte, il video è virale

Giornata alternativa per Lorenzo Insigne ma con imprevisto. L'ex capitano del Napoli, infatti, si è concesso qualche ora di relax e con la moglie è andato a visitare il Living Desert Zoo. Tanto divertimento e anche diverse risate con tanto di video social. In una storia, infatti, Insigne accarezza una giraffa e cerca di tenerla a bada tra le risate della sua dolce metà. Un video che ha fatto il giro del web scatenando anche l'ironia dei suoi tanti sostenitori. Insigne ha lasciato Napoli la scorsa estate trasferendosi a Toronto.

Insigne e l'Mls: presto ricomincia il campionato

Dopo la sua prima stagione americana "a metà" ora Insigne attende l'inizio del nuovo campionato - previsto a fine febbraio - con l'obiettivo di vincere qualcosa con la sua nuova squadra. Il suo pensiero, da tifoso, resta sempre al Napoli, ma ormai l'ex azzurro si è ambientato anche in Canada e ha elogiato la sua nuova città e ha specificato in una recente intervista che la scelta di ripartire dall'America è stata dettata anche dal...cuore avendo rifiutato proposte italiane pur di vestire solo la maglia del Napoli in Serie A.