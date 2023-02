Salvatore Esposito e la previsione a sorpresa sulla stagione del Napoli

Tifoso ottimista, noto attore, famoso per la serie tv di grande successo Gomorra, Salvatore Esposito non è stupito della stagione del Napoli, la sua squadra del cuore. Era convinto della forza della squadra, era certo sarebbe stata una stagione straordinaria. Lo sapeva e lo aveva già rivelato agli amici: "A dicembre, nel gruppo degli amici dove parliamo di calcio, dissi che il Napoli vincerà il campionato con almeno dieci punti di vantaggio sulla seconda. La squadra di Spalletti fa tutt’altro campionato, anche se come rosa l’Inter è più preparata di tutti". Queste le sue parole rilasciate a Radio Crc.