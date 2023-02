Carnevale e il clamoroso retroscena su Spalletti all'Udinese

Dal basso, prendendo la rincorsa, Luciano Spalletti ha costruito una carriera che lo sta avvicinando al primo scudetto della sua storia in Italia dopo i due titoli conquistati in Russia con lo Zenit. Nei giorni in cui si elogia l'allenatore del Napoli, tutti quello che lo conoscono propongono un racconto, una storia, un retroscena professionale. Lo ha fatto anche Andrea Carnevale che ha vinto un doppio scudetto a Napoli e che ha conosciuto Spalletti a Udine. Intervenuto a Legends, programma su Canale 8, l'attuale dirigente del club bianconero si è soffermato sul ricordo del primo Spalletti che già in Friuli si faceva apprezzare anche e soprattutto per le strategie adottate coi calciatori.