Napoli, più di 600mila tifosi per il sogno

NAPOLI - C'è stato un tempo, neppure troppo lontano, quasi fosse una favola, in cui lo stadio si riempiva a seconda dell’avversario. Adesso ogni occasione è buona per fare festa. Basta il Napoli , ed è un privilegio, per convincersi. Lo dicono i numeri, le cifre, oppure il ricordo che non sfumerà delle recenti notti magiche, delle vittorie contro Liverpool, Juventus e Roma, dell’entusiasmo travolgente di una città in apnea fino alla partita successiva. Il totale degli spettatori che quest’anno si sono accomodati al Maradona è di 603.903 , un dato amplificato dai pienoni che neppure si contano più. Non cambierà la musica domani coi cinquantamila classici, o poco meno, dipenderà dagli ultimi indecisi, presenti contro la Cremonese.

Sold out

Restano pochissimi biglietti a disposizione, diverse disponibilità per l’anello inferiore della Curva A e poco altro, qualche scorta tra Distinti superiori, Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo, ma sono posti limitati, che dureranno poco. La caccia al tagliando è partita dall’inizio della prevendita - subito sold out l’anello superiore delle curve - e quest’abitudine di rincorrere virtualmente un posto si è rinnovata anche per la trasferta europea di Francoforte coi biglietti per il settore ospiti terminati in poco più di venti minuti e la delusione dei tanti abbonati che per questione di tempo non ce l’hanno fatta. Tanti saranno anche i napoletani al Mapei per la prossima trasferta con il Sassuolo. Nonostante il divieto di trasferta e la tribuna ospiti chiusa, si prevedono circa cinquemila tifosi residenti non in Campania che stanno acquistando i biglietti per gli altri settori.

Che differenza

C’è il Napoli e c’è il Maradona ogni volta pieno. La media di tifosi in campionato a partita è di 42.723, oltre 10mila in più rispetto ad un anno fa. in Champions sale per le tre partite disputate: 47.952. Aumenterà con l’Eintracht. Dati che fanno riflettere rispetto all’ultima e alle precedenti stagioni quando il Maradona, vecchio San Paolo, si riempiva soprattutto (o solo) per i big match con Juventus, Milan e Inter e le sfide europee. Quest’anno anche la Cremonese vale una big perché è il Napoli di Spalletti a fare la differenza. Il picco più alto è stato registrato con l’Ajax: 52.229 spettatori il 12 ottobre, finì 4-2, ennesima goleada dopo quella al Liverpool (51.793) e ai Rangers (39.835).

Con la Juve

In campionato l’apice di presenze con la Juventus, 51.361, ma si ricorda con piacere anche la cornice di pubblico con l’Udinese (50.336) e ovviamente quello contro la Roma (48.791) nell’ultima a Fuorigrotta. Il folto elenco che comprende vette altissime anche con Bologna (45.599) e Sassuolo (47.156) ha una curva precisa: nelle prime partite, fino al Torino, la quarta in casa, non si è mai superato il muro dei 38mila. Poi il Napoli ha continuato a vincere e i tifosi a crederci, così dal Bologna in poi, decima giornata, non c’è mai stato un calo, sempre dai quarantamila in su, fiducia alla squadra ogni volta rinnovata e tifosi ripagati da una vittoria dopo l’altra. Aspettando la Cremonese. Un altro sold-out.