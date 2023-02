Napoli, Spalletti trema: un big si fa male ad una settimana dalla Champions

Brutte notizie per il Napoli. Infortunio per un attaccante ad una settimana dalla sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte in programma martedì prossimo. Come si legge in una nota, "Raspadori è uscito anzitempo per un risentimento muscolare. Nei prossimi giorni l'attaccante azzurro sarà sottoposto ad esami strumentali". Attese novità a giorni, dunque, prima di capire quali saranno i tempi di recupero a pochi giorni dalla sfida contro la sua ex squadra, il Sassuolo, in programma venerdì.