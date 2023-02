"Forza Napoli", il cartello a sorpresa durante la presentazione della nuova Ferrari

Un cartello improvviso in un altro contesto. Un messaggio a sorpresa. Un video e poi una foto che ha fatto il giro del web. Durante la presentazione della nuova Ferrari sul circuito di Fiorano, in diretta mondiale, spunta un tifoso del Napoli che ha alzato un cartello "Forza Napoli" sorridento alla telecamera. La SF-23, la nuova rossa di Charles Leclerc e Carlos Sainz per il Mondiale 2023 di Formula Uno: un evento globale che ha catturato l'interesse di tantissimi appassionati e curiosi. Proprio per questo motivo non è passato inosservato il cartello e la simpatia dell'autore che ha provato, riuscendoci, a far riprendere, sia pur per qualche istante.