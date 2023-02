Napoli-Eintracht, biglietti in vendita: file "chilometriche" sul web e ore di attesa

Oltre ventimila persone in coda per un biglietto. Non fisica ma virtuale. Sul web. Dov'era possibile dalle 14 di mercoledì acquistare il tagliando per la sfida Napoli-Eintracht, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo 15 marzo. Tra un mese. Tantissimi tifosi erano in attesa dell'apertura della prevendita e, come prevedibile, l'attesa è stata lunghissima ed è durata diverse ore. Ad un certo punto del pomeriggio la coda virtuale segnava oltre ventimila persone in attesa del proprio turno.