Sassuolo-Napoli a rischio nebbia? Arriva l'annuncio dell'esperto

Il Napoli tornerà in campo questa sera al Mapei contro il Sassuolo. Una partita molto importante ma che, si domandano in molti, potrebbe essere condizionata dalle condizioni metereologiche avverse? Spesso, infatti, in inverno è problematico giocare in Emilia soprattutto in un periodo come questo con temperature rigide e rischio nebbia spesso elevato. Vale anche per la partita di questa sera?