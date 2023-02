“Napoli meglio del City”, che elogio dall’ex azzurro. E su Di Lorenzo…

“Quello di quest'anno è un Napoli completo ed europeo”. A dirlo è l’ex attaccante del Napoli Francesco Baiano che esalta la squadra azzurra per il percorso in campionato ma anche per la qualità di gioco espressa in Champions League. “Secondo me Di Lorenzo, in questo momento, è il laterale destro più forte d'Europa e non solo. E penso che in questo momento il Napoli è la squadra che gioca meglio in Europa, più del Manchester City”.