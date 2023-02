Le pagelle del Napoli: Osimhen incontenibile, Kvaratskhelia un gol da playstation

Mille panchine in carriera e altrettanti applausi. E poi la ventesima vittoria in campionato - la numero 280 in A - che fa sempre più rima con scudetto. A prova di scaramanzia: l’amuleto è il Napoli. Una squadra ermetica e micidiale. Il suo capolavoro.

La grande muraglia coreana: di testa, nell’uno contro uno, sui palloni vaganti. Non si passa, non si può. E il popolo azzurro lo invoca ad ogni intervento: Kim-Kim-Kim-Kim. Così.

Ottime chiusure in area e a ridosso, il dominio aereo e il lancio per Osi-gol.



Spalletti gli chiede di continuo di stare più basso, di limitare le ripartenze veloci nella sua zona. Meglio nel fraseggio.





Forza fresca in mezzo al campo.





Il professore fa regia, sceneggiatura e fotografia. Idee e sostanza difensiva: 8 possessi guadagnati e 7 duelli vinti. Giocatore totale.





Bell’impatto da mezzala sinistra in entrambe le fasi: strappi, recuperi, inserimenti. Poi, da bravo jolly, si sposta a destra nel tridente.





Aria di campionato.





Torna titolare dopo 4 partite e dimostra voglia.





Tiene la posizione e i ritmi.





Il 18° gol del capocannoniere sfida le le leggi della fisica: aveva lo 0,018% di fare centro. Nelle azioni del palo e del bis sembrava Drogba, il suo idolo, ma in realtà è Osi. Un tornado, ormai uno stile: nona rete in 7 partite di fila come nessuno nella storia del Napoli. E ancora: 17 gol nelle 17 giocate dopo l’infortunio e in 18 di campionato, uno divorato e un altro negato da Consigli. Nel finale, attimi di panico in vista della Champions: si tocca la coscia destra e chiede il cambio.





Il Var gli cancella il 3-0 di testa. Ma c’è sempre.





Tutti in piedi dopo 13 minuti: salta Lopez come alla Play, slalom speciale e colpo da biliardo. Il 10° gol in campionato - 12° stagionale - è un inno alla tecnica, alla progressione, alla rapidità e alla cazzimma. Crea pericoli e occasioni a raffica, e poi torna e fa il terzino. Uno show.



Pesca il Cholito e il Var dice no.