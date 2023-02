Il giallo del quadro di Maradona a Napoli: ecco cos'è successo davvero

Diego Armando Maradona Jr ha fatto chiarezza in merito al presunto furto del quadro dedicato al padre nei Quartieri Spagnoli . Il figlio dell'ex numero 10 del Napoli ha infatti parlato così dell'accaduto attraverso una storia pubblicata su Instagram: " La notizia del furto del quadro non è vera, l'hanno tolto sotto mia richiesta e per questo li ringrazio pubblicamente".

"Il quadro non è mai stato rubato"

Anche Antonio Esposito, detto "Bostik" e titolare della "Botega de D10s" al Largo Maradona ha parlato dell'accaduto con un'intervista rilasciata a NapoliMagazine.com: "Il quadro non è mai stato rubato. Mio nipote ha un bel rapporto con Diego Jr. e, sotto sua richiesta, ha accettato di rimuoverlo. Quando mi sono affacciato nei pressi del Murales ho notato che mancava ed ho dato l'allarme. Dopo un paio d'ore però sono venuto a conoscenza che era stato semplicemente spostato da mio nipote. In seguito Ceci ha dato la conferma della notizia in radio, ma il quadro non è mai stato rubato o smarrito, è sempre stato al Largo Maradona".