Napoli, Anguissa: "Sarebbe un fallimento. Mi rifiuto di crederci..."

Il Napoli sogna lo scudetto. I quindici punti di vantaggio sulla seconda, l'Inter, sono tanti, troppi, e questo lo sa bene anche Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista azzurro per questo motivo afferma: "Sarebbe un fallimento non vincere lo scudetto. Mi rifiuto di credere ad una cosa del genere. Daremo tutto fino alla fine. Non voglio pensare che quest'anno non sia nostro". Il centrocampista ex Fulham esalta la squadra ma elogia in modo particolare il suo mentore, Spalletti: "A livello umano nessun altro allenatore mi ha dato quello che mi ha trasmesso lui" le sue dichiarazioni rilasciate a Bein Sports.