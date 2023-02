Trapp sa come fermare il Napoli: "Sappiamo una cosa importante su di loro"

Vigilia di Champions League. Domani il Napoli sfiderà l'Eintracht Francoforte per l'andata degli ottavi di finale. Kevin Trapp, portiere dei tedeschi, accostato proprio al Napoli in estate, conosce bene la forza della squadra di Spalletti ma sa anche una cosa importante: "Osimhen è molto pericoloso, ma non c'è solo lui, parliamo di una squadra forte nel complesso che sta giocando benissimo". Queste le sue dichiarazioni rilasciate a OmaSports TV.