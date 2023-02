Napoli, incredibile Osimhen: da piccolo giocava in un altro ruolo

Napoli, Osimhen si racconta: le sue dichiarazioni

Una partita, su tutte, gli è rimasta dentro: "La gara con la Juve è stata straordinaria, la prestazione è stata pazzesca. Sarà un ricordo che porteremo sempre con noi". Osimhen ha parlato della sua prima volta al Maradona non appena è arrivato a Napoli quando lo stadio si chiamava ancora San Paolo: "Diego è stato grandissimo ed entrare nel campo dove lui ha fatto la storia per me è stato incredibile. Non credo ci sia sensazione migliore". Maradona è, ovviamente, anche il suo idolo, ma c'è un altro calciatore a cui Osimhen, per il ruolo che ricopre, si ispira: "Guardavo molto come giocava Drogba. Lo considero uno dei migliori attaccanti di sempre". Il nigeriano studia per emularlo ed è a buon punto.