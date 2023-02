Napoli, Lozano svela: "Ecco chi era il mio idolo"

Napoli, le curiosità di Lozano: le sue parole

L'intervista è diversa dalle solite, si scopre anche l'uomo, non solo il calciatore. "Ronaldo è stato il mio calciatore di riferimento" dice Lozano, che poi aggiunge, "Sono nato attaccante a sinistra", ma si parla anche di altro. Come delle passioni: "Collezioni sneakers" ha rivelato il Chucky in un'intervista realizzata sui canali social del Napoli. Lozano è arrivato in Italia nell'estate del 2019. Ha realizzato 30 gol in 139 partite. Quest'anno è fermo a quota 4.