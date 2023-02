Napoli, siparietto tra Giuntoli e un tifoso: ecco il botta e risposta sullo Scudetto

Cristiano Giuntoli predica calma. Il Napoli è molto vicino allo scudetto ma il traguardo non è stato ancora raggiunto: è questa la sintesi del pensiero del direttore sportivo che ha firmato autografi e scattato foto con alcuni tifosi. Durante uno scatto un napoletano ha detto: "Non sappiamo come ringraziarti, ci hai fatto vincere lo scudetto". A quel punto Giuntoli, dirigente navigato, figura esperta nel mondo del calcio, ha frenato l'entusiasmo dei tifosi: "Non ancora ragazzi, credetemi è ancora lunga. Ci sarà da soffrire".