La svolta di Simeone: le parole dell'agente sono chiare

Dopo anni da titolare in squadre lontane dalla vetta della classifica come Cagliari, Genoa, Fiorentina e Verona, quest'anno Giovanni Simeone sta vivendo un'annata insolita. Non è sempre protagonista ma sta per conquistare lo scudetto che passa anche dai suoi gol. Tre in campionato. Tutti pesanti. Ha parlato della sua stagione il suo procuratore Alessandro Moggi intervistato da Tmw: "Simeone è determinante anche a Napoli e lo sta dimostrando, come lo aveva già fatto in passato. Un giocatore di grande livello e grande qualità, quest'anno sta dimostrando che può fare bene, anche partendo dalla panchina, anche perché i suoi gol sono sempre importanti, sempre che portano punti".