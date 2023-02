"Lavezzi meglio di Kvaratskhelia", le parole a sorpresa dell'ex azzurro

Lavezzi è stato un fulmine nell'entrare nel cuore dei tifosi del Napoli . Il Pocho è stato idolo e riferimento dopo la promozione in Serie A. Con Hamsik nel 2007 ha rappresentato il calciatore svolta. Con lui è iniziato un nuovo ciclo e l'essere argentino lo ha reso celebre e sempre più amato. Oggi c'è un altro esterno, decisamente più attaccante, che sta stupendo tutti: Kvaratskhelia . Arrivato dalla Dinamo Batumi a prezzi di saldo rispetto al passato per sostituire Insigne, è diventato in poco tempo leader dell'attacco con Osimhen e giocatore dal talento assoluto.

Lavezzi o Kvaratskhelia? La risposta di Santacroce

I due potrebbero essere paragonati solo per aspetti tecnici dato che per numeri, in prospettiva, il georgiano è già avanti con 12 gol stagionali. Lavezzi si fermo a 11 il primo anno e a 48 complessivi nei suoi cinque anni di Napoli prima del trasferimento al Psg. Ha fatto un paragone tra i due Fabiano Santacroce. L'ex difensore del Napoli ne ha parlato a Ottochannel e forse la sua scelta è dettata dal fatto che col Pocho ha condiviso diverse stagioni: "Scelgo Lavezzi tra gli esterni d’attacco, per affetto e attaccamento, ma Kvara è una meraviglia".