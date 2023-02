"Napoli ai quarti di Champions?", la replica di Spalletti in tv

"Abbiamo fatto una grande partita, forse potevamo fare un gol in più che ci poteva far comodo ma va bene anche così perché l'importante era non perdere mai l'equilibrio". Ha esordito così Luciano Spalletti ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro l'Eintracht: "Per la qualificazione la percentuale è sempre 50% e 50% perché bisogna giocare ancora un ritorno che andrà affrontato col massimo dell'umiltà". Anche a Sky il concetto non cambia: "Napoli quasi ai quarti? Calma, ci vuole calma!"