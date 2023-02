"Napoli galattico, squadra imperiale!". La stampa estera esalta i ragazzi di Spalletti

Il Napoli che batte 2-0 l'Eintracht e strappa il pass virtuale per i quarti di finale di Champions League è stato celebrato in Italia come all'estero. Diversi quotidiani gli hanno dedicato l'apertura e sono diverse le testate che anche nelle pagine interne oppure online esaltano la squadra allenata da Spalletti. "Vittoria dominante" scrive il Daily Mail in Inghilterra."Napoli imperiale" si legge sulla prima pagina del quotidiano francese L'Equipe oggi in edicola.