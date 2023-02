Kvara Osimhen, la coppia più bulla del mondo

Partita dopo partita, Kvara e Osi, Osi e Kvara stanno segnando la storia e l’epopea del calcio a Napoli . Dilagano, sfondano, sbriciolano. Molti campioni ci hanno preso il cuore per un ricciolo, un capriccio, una fantasia, un gol e un sorriso, questi due scuotono e inchiodano, sono così, né romantici cavalieri, né antichi masnadieri, nessuna chiacchiera e nessun distintivo, solo grandi interpreti del calcio d’oggi, fantasia il poco che basta, energia tanta, vigore tantissimo, concretezza massima. Certamente, Osi e Kvara hanno le loro delizie, i sombreri quando servono, la serpentine ubriacanti senza esagerare, le finte indispensabili e i gol magici. Ma loro non sono nati per inventare calcio, non scherzano per strappare applausi, non perdono tempo. Sono gli eroi di un pallone che riempie gli occhi e schianta . Netto, preciso, implacabile. Il calcio di Kvara e Osi è tuono e fulmine. È lontano il tempo dei calciatori al tabarin, dei gol in smoking, di fantasie e pinzillacchere, di baffi , baroni, abatini, cabezòn e pinturicchi.

Non c’è paragone sull’asse Napoli-Parigi. Osimhen aveva 11 anni quando Neymar già segnava nel Santos, Kvaratskhelia addirittura otto. E Mbppé ha una miccia fulminante senza paragoni e un’accelerata da sprint olimpico. Diamo tempo al tempo. I due del Napoli, Kvaratskhelia 22 anni, Osimhen 25, hanno tempo. In fondo sono costati 10 e 70 milioni. Spopolano altre coppie cannoniere in Europa. La più giovane a Manchester, sponda City, il norvegese Erling Haaland (23 anni, 1,95) e l’inglesino Phil Foden (23 anni, 1,71). A Lilla, l’ivoriano Jonathan Bamba (27 anni, 1,75) e il canadese nato a New York Jonathan David (23 anni, 1,80). A Monaco di Baviera, i gioielli nati entrambi a Stoccarda Jamal Musiala (19 anni, 1,83) e Serge Gnabry (28 anni, 1,76) in forza al Bayern. Sono le coppie-gol del futuro con le quali Osimhen e Kvaratskhelia si misureranno. Sono i guerrieri del gol del terzo millennio. Dimenticavamo il vecchio Benzema e il giovanissimo Vinicius nel Real di Ancelotti. Quanto è migliorato Osimhen quest’anno, a parte la schiacciata di tuorli d’uovo in testa, l’irresistibile frittatina? Ammaestrato, ripreso, scosso, incitato e lavorato da Spalletti, è un altro Osimhen.

Non è più il centravanti “alla cieca” che si avventava sull’avversario, attaccante di duelli rusticani, ragazzo selvaggio da prendersi sei placche e dodici viti nel viso dopo lo scontro aereo con l’interista Skriniar. Oggi, Osi attacca lo spazio non più l’avversario. Non cerca lo scontro, lo aggira. Regge il contatto fisico, ma solo per sgusciare via. È migliorato tecnicamente. Gioca per la squadra, non più per le sue solitarie galoppate. Arretra e parte. Si propone e scatta. Tira meglio. Dà la palla al compagno meglio piazzato. E vola, vola, vola, l’astronauta Osimhen nei cieli del pallone. Cominciò a puntare la luna una notte di settembre a Leicester, in Europa League, innalzandosi a 2,52 metri sul cross di Politano per il colpo di testa in rete. Volando alto, si ripetè un mese dopo nel cielo di Fuorigrotta raggiungendo ancora i 2,52 per spingere di testa la palla nella porta del Torino. Si è superato a La Spezia volando a 2,58 metri, da fermo, più alto di Cristiano Ronaldo alla Sampdoria. E le fiondate da posizioni impossibili stanno diventando il suo marchio di goleador. Kvaratskhelia, l’ex signor nessuno, ha una muscolatura degna dei migliori bozzetti anatomici di Leonardo. Le gambe sono tronchi semoventi. La muscolatura delle gambe consente al georgiano gli strappi furiosi, gli stop improvvisi e le giravolte repentine, le ripartenze micidiali. Kvara si trascina via indifferentemente avversari e palloni. Ha cominciato col cercare il successo personale, l’azione individuale per imporsi da subito, per dare nell’occhio, ora gioca meglio con i compagni e l’intesa con Osimhen si nutre di assist reciproci. I gol di Kvara sono frutto di forza e abilità. Escludendo Maradona e Careca, ballerini di un calcio artistico nell’iper-spazio del pallone, il Napoli non ha mai avuto una coppia così esplosiva. Un tentativo clamoroso fallì 68 anni fa, al tempo del Vomero e di Monzeglio allenatore. Per il campionato 1955-56 arrivò il brasiliano Vinicio e c’era già in squadra lo svedese Jeppson. Due centravanti, una novità assoluta. Due attaccanti votati al gol, battaglieri, potenti, piegavano le mani ai portieri. Il problema fu convincerli a giocare insieme, gelosi com’erano l’uno dell’altro. Monzeglio ci riuscì alla quinta partita di campionato schierando questo attacco: Amadei, Beltrandi, Jeppson, Vinicio, Pesaola. Una tempestosa battaglia diplomatica ottenne da Amadei che giocasse all’ala destra e da Vinicio che lasciasse a Jeppson la maglia numero 9. Il doppio centravanti esplose: 8-1 alla Pro Patria, tre gol di Vinicio, due di Jeppson. Il tandem dei cannonieri fu battezzato V2, dal nome del progenitore tedesco di tutti i missili. Ma la V2 azzurra volò poco e colpì meno. Vinicio e Jeppson giocarono insieme 17 partite in sei delle quali il Napoli neanche segnò. Nelle restanti, Vinicio fece la parte del leone, e leone era, con 10 gol, Jeppson la metà, 5 gol. Il brasiliano s’era molto legato a Napoli, istruito da Pesaola, suo generoso amico. Lo svedese, invece, da tempo tramava per andarsene all’Inter. La V2 si dissolse l’anno dopo, Jeppson andò al Torino. La coppia durò e non durò appena una mezza stagione. Osi e Kvara sono l’oggi e il domani. Lunga durata.