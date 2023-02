Zalone, lo scudetto e la frase sul Napoli durante il suo spettacolo

Tour napoletano per Luca Medici, in arte Checco Zalone. Il noto comico, record d'incassi al cinema con i suoi film, è in Campania col suo tour "Amore più Iva" con la doppia tappa al Teatro Augusteo. Risate e riflessioni in due ore caratterizzate anche da riferimenti sull'attualità. Nello spettacolo di martedì, infatti, Zalone ha parlato della stagione che sta disputando la squadra allenata da Spalletti e rivolgendosi ai tifosi del Napoli presenti tra il pubblico ha detto: "Vi auguro di poter vincere quella cosa che non si può nominare".