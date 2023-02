Napoli, oggi la ripresa: le ultime su Raspadori

Il Napoli è tornato in campo questa mattina dopo la giornata di riposo concessa da Spalletti successiva alla vittoria in Champions League contro l'Eintracht. Tra due giorni la formazione azzurra tornerà in campo per sfidare l'Empoli al Castellani alle ore 18. La società azzurra ha aggiornato anche le condizioni di Raspadori. L'attaccante continua a svolgere terapie dopo l'infortunio che lo costringerà a stare fermo per diverse settimane.