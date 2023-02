Napoli, la città ha fretta di festeggiare: già in stampa t-shirt per lo scudetto

Non è ancora fatta per lo scudetto del Napoli, ma la città non ha voglia di aspettare . Sono già diversi gli striscioni che campeggiano sui balconi con le bandiere a sventolare. L'ultima novità riguarda un piccolo imprenditore tessile: Luca Febbraio ha fatto una scommessa . Nel suo laboratorio a Napoli, nella zona dei Ponti Rossi, sta facendo stampare le t-shirt con la scritta "Napoli campione d'Italia 2022-2023" e all'Ansa ha motivato così la sua scelta: "Oltre ad essere una bella e sospirata vittoria, sarà una boccata di ossigeno per la città e per molti napoletani che in un modo o nell'altro trarranno vantaggio da questo evento".

Napoli, la città già sogna di festeggiare lo scudetto

L'imprenditore napoletano non è l'unico che, oltre ogni scaramanzia, non intende aspettare e già freme per i festeggiamenti: "Credo di essere tra i primi a partire con le magliette ma so che sono a decine ora i piccoli laboratori che si stanno attrezzando per le giornate di festa". D'altronde anche De Laurentiis sul tema scudetto si è già espresso mentre in città è già tutto pronto, o quasi, per la festa, con le parole del sindaco Manfredi a svelare le tante iniziative in programma per celebrare il grande evento. In attesa dell'aritmetica.