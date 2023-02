Negata la donazione della statua di Maradona. L'assessore allo Sport spiega il perché

NAPOLI - A Radio Marte è intervenuta Emanuela Ferrante , Assessore allo Sport del Comune di Napoli. L'argomento più "caldo" ha riguardato la statua di Maradona : "Gli uffici comunali hanno effettuato approfondimenti tecnici sulla donazione con il supporto dell'Avvocatura del comune. Da questi approfondimenti sono emersi elementi di illegittimità e nullità dell'atto di donazione. Inoltre, gli atti della Procura della Repubblica hanno accertato indagini a carico della statua - e non di persone fisiche - che hanno indotto il Comune a revocare l'accettazione della donazione. Nell'amministrazione c'è ovviamente grande dispiacere, perché tutti apprezziamo le opere dello scultore Sepe e siamo tutti tifosissimi di Maradona, che resterà nel cuore di tutti noi. Speravamo di omaggiare il campione argentino con questa iniziativa, ma non è stato possibile. Abbiamo intitolato lo stadio all'indimenticato Diego e troveremo sicuramente un altro modo per rendere omaggio al calciatore che tutti noi amiamo".

Ferrante: "Festa scudetto? Il Sindaco ne sta parlando con De Laurentiis..."

La festa scudetto del Napoli è un tema caldo in questi giorni in città. A tal proposito, la Ferrante ha assicurato che "il Sindaco in persona sta intavolando un discorso con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Ci sarà sicuramente una festa allo stadio in occasione dell'ultima di campionato ed una in città. Stiamo valutando la possibilità di realizzarla in diversi punti della città - aggiunge l'Assessore -. Tutto questo per garantire un ottimo livello di sicurezza e fluidità della viabilità e permettere ai napoletani di festeggiare in serenità un titolo che manca da tanti anni. Incrociamo le dita, però, perché dobbiamo ancora vincere tante partite: dobbiamo tenere i piedi ben piantati a terra! Scaramanzia? Solo il Napoli poteva farcela abbandonare". La Ferrante è entusiasta del percorso fin qui fatto dal Napoli: "Questa squadra ha voglia di vincere a tutti i costi, ha una volontà ferrea che mancava da tanto. Credo che questo stia facendo la differenza. Questi ragazzi ci stanno regalando emozioni paragonabili a quelle del primo scudetto, ma lì c'era Maradona più altri dieci. Ora la forza della squadra è il gruppo, tutti questi ragazzi hanno voglia di trascinare il Napoli alla vittoria".