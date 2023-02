Napoli, Spalletti svela i convocati per l'Empoli: un'assenza pesante

Tutta la rosa al completo ad eccezione dell'infortunato Giacomo Raspadori. L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha stilato l'elenco dei giocatori disponibili per la prossima trasferta di campionato contro l'Empoli. In attacco pesa l'assenza dell'ex centravanti del Sassuolo infortunatosi la scorsa settimana. Raspadori, che ha rimediato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra ha già saltato le ultime due sfide con Sassuolo ed Eintracht e sarà costretto a dare forfait anche per le prossime.