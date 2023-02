Napoli campione anche nei numeri: il bilancio è da scudetto

Non sono solo i ragazzi di Spalletti a fare miracoli sul campo, ma anche i conti del Napoli. Numeri meno poetici delle finte di Kvara ma altrettanto importanti per la solidità del club, presupposto essenziale della sua competitività tecnica: il bilancio 2021-22 è in linea con gli obiettivi di sostenibilità. Anzitutto un debito finanziario addirittura negativo, data la disponibilità di cassa (95,7 milioni) quasi doppia rispetto a due prestiti Unicredit da 52, forse ottenuti per accedere a un tasso assai conveniente (0,75%) più che per reali fabbisogni di cassa. Anziché con debito, il Napoli si finanzia quasi interamente con capitale circolante, cioè finanza operativa: dilazioni contrattuali e una gestione della differenza tra somme dovute ad altri club per operazioni di calciomercato e crediti da incassare. Peraltro, una modalità tipica delle società di calcio.

Struttura finanziaria leggera L’impiego di capitale è minimo: 68 milioni di patrimonio netto bastano a finanziare le operazioni di una squadra oggi capolista con distacco sulle concorrenti. Il “trucco” alla base di una struttura finanziaria così leggera (e quindi poco costosa) è un attivo di bilancio altrettanto magro perché 169 milioni è il valore immobilizzato nella rosa, 355 l’intero attivo di bilancio. L’Inter è a 871, la Juve addirittura 931. Un attivo pesante impone un approvvigionamento altrettanto robusto di risorse finanziarie, attraverso debito o capitali degli azionisti. Nel volume dell’attivo la Roma è vicina al Napoli (364 milioni) ma con patrimonio netto negativo quindi dovendo finanziare col passivo un ammontare doppio. Il Milan, pur seguendo da tempo una strategia simile al Napoli, è su valori intermedi (502 milioni) perché ha rivalutato il marchio (185) e ha un patrimonio netto più che doppio. Tutto ciò serve a spiegare come dei bilanci non si debba guardare solo il conto economico: l’analisi del patrimonio offre chiavi di lettura altrettanto utili a capire la strategia aziendale. Sul piano reddituale, il Napoli ha chiuso la stagione in perdita, avendo perso gli incassi della Champions. Il fatturato si è ridotto di 52 milioni rispetto al 2021 (da 228 a 176) ma i costi dei tesserati sono il vero capolavoro del Napoli che sostiene 125 milioni di costo per stipendi e 70 per ammortamenti, contro 222 (160 più 62) del Milan, addirittura 320 complessivi dell’Inter e l’incredibile 480 della Juventus (seppure al lordo della nota “manovra stipendi”). Se la Serie A finirà come tutto lascia immaginare, per il secondo anno consecutivo lo scudetto andrà a un club attento alle regole di sana gestione con costi della rosa molto inferiori ai competitor più spendaccioni, dimostrando come l’equazione automatica “spese uguale vittoria” sia chiaramente falsa.